Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Финны берутся обеспечить ВСУ дронами уже с 2025 года. Правда, завод строят не на Украине, а в Финляндии

Финны берутся обеспечить ВСУ дронами уже с 2025 года. Правда, завод строят не на Украине, а в Финляндии

Известные своей медлительностью финны тоже вступают в разворачивающуюся в Европе гонку вооружений. Пресс-служба финской оборонно-промышленной группы Summa Defence совместно с украинцами откроет в Финляндии завод по производству БПЛА для нужд ВСУ и НАТО.

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