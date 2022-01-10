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Пастрняк о «Морис Ришар Трофи» в 2020-м: «Счастлив, что выиграл вместе с Овечкиным. Круто стоять в одном ряду с таким игроком»

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк вспомнил о награде лучшему снайперу НХЛ, которую он в сезоне-2019/20 разделил с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

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