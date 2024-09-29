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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Родина Медиа» играет против Lotus в 5-туре Кубке Медиалиги

Кубок Медиалиги, 5-й тур 29 сентября, воскресенье «Родина Медиа» – Lotus – 0:0 (первый тайм) «Родина Медиа»: Клюкин, Мура, Бабунашвили, Макеев, Прокоп, Мусса, Тарасов, Алекс, Кент, Кудряшов, Шакир.

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