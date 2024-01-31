Упавшая с крыши сосулька чудом не погубила женщину во Владимире

Наступившая после рекордных снегопадов оттепель опаснее всего сейчас для пешеходов. Во Владимире пенсионерка продемонстрировала просто редчайшее самообладание и по-настоящему железные нервы, когда буквально в паре сантиметров от нее с крыши рухнула огромная снежная глыба.