Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 849 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Рудаков
    Для себя пекут депутаты, только для себя - одни вкусняшки. По другому у них не бывает. Евг. Р-Р.Дума, СК, мигрант...
  • ninikooo Митусова
    Печетесь, господа депутаты?!Дума, СК, мигрант...
  • ninikooo Митусова
    А почему в Госдуме считают, что россияне не умеют читать? А.Бастрыкин недавно в думе четко изложил свою программу по ...Дума, СК, мигрант...

Поразительные цифры ВЦИОМа. 81% русских позитивны к мигрантам

Поразительные цифры ВЦИОМа. 81% русских позитивны к мигрантам

Майор Гром Сейчас проходит какой-то круглый стол под названием «Межнациональное единство как основа развития России».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
сергей аксенов
А ВЦИОМ это какая то Стройка, на которой производился опрос?
Ответить
11 час.
Юрий Рязанов
Что такое  ВЦИОМ , видимо что то вражеское , привезенное из олимпийской европы, нашими законодателями, после купания в Сене.
Ответить
7 час.
Анатолий Анатольев
Фейк!!!!! Сказочная ГЛУПОСТЬ!!!!!!!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх