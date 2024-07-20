Майор Гром Сейчас проходит какой-то круглый стол под названием «Межнациональное единство как основа развития России».
Поразительные цифры ВЦИОМа. 81% русских позитивны к мигрантам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
сергей аксенов
А ВЦИОМ это какая то Стройка, на которой производился опрос?
Ответить
11 час.
Юрий Рязанов
Что такое ВЦИОМ , видимо что то вражеское , привезенное из олимпийской европы, нашими законодателями, после купания в Сене.
Ответить
7 час.
Анатолий Анатольев
Фейк!!!!! Сказочная ГЛУПОСТЬ!!!!!!!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии