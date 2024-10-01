Украинские законодатели не могут получить поддержку республиканцев США

Украинские законодатели на протяжении месяцев пытаются заручиться поддержкой чиновников США, близких к кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу, однако пока эти попытки не принесли успехов.
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