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ВСУ ударили по школе и детскому саду в Запорожской области

ВСУ ударили по школе и детскому саду в Запорожской области

Здание школы и детского сада «Калинка» попали под атаку БПЛА на Запорожскую область. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий .

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