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The Eurasia Daily news agency

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Merz promised to reduce the mandates of the AfD by half, but they cut him down — Rar

Merz promised to reduce the mandates of the AfD by half, but they cut him down — Rar

The result of the land elections in Saxony-Anhalt produced a political earthquake in Germany. This was stated in his telegram channel by German political scientist Alexander Rahr.

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