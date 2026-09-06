The result of the land elections in Saxony-Anhalt produced a political earthquake in Germany. This was stated in his telegram channel by German political scientist Alexander Rahr.
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