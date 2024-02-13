Выяснилось наконец, от чего зависит успех в жизни

Стало известно, от чего зависит успех в жизни. Одаренность, креативность и мотивация тут ни при чем, все дело — в социальном интеллекте, утверждает член-корреспондент Российской академии образования, психолог, профессор Александр Савенков, пишет «Газета.
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