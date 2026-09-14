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ФСБ выявила 111 «чёрных оружейников» в 43 регионах России

ФСБ выявила 111 «чёрных оружейников» в 43 регионах России

В 43 регионах России выявили 111 «чёрных оружейников», у которых изъяли 297 единиц оружия, а также боеприпасы и комплектующие.

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