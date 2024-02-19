Синоптик Леус: в Москве 19 февраля будет облачно и до -5 градусов

Новая рабочая неделя в Москве начнется с незначительного похолодания. Столбики термометра 19 февраля опустятся до минус пяти градусов, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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