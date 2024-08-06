MacRumors: суд признал незаконной установку Google базовым поисковиком в iPhone

Федеральный суд США вынес решение, согласно которому платное соглашение между Google и Apple о статусе Google как поисковой системы по умолчанию на iPhone и других устройствах Apple нарушает антимонопольное законодательство.
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