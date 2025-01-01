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Гендиректор ФИДЕ Сутовский: «Решение разделить победу между Непомнящим и Карлсеном – спорное. Но оба были достойны звания»

Ян Непомнящий и Магнус Карлсен в финале чемпионата мира по блицу дошли до тай-брейка, сыграли три партии вничью и согласились разделить победу.

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