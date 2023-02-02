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«Каролина» выиграла 7-й матч подряд. Дальше – игры с «Рейнджерс» и «Вашингтоном»

«Каролина» обыграла «Баффало» (5:1) в матче чемпионата НХЛ. «Харрикейнс» одержали 7-ю победу подряд и после 51 игры с 76 очками возглавляют таблицу Столичного дивизиона.

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