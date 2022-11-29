Канцлер Германии испугался ответной реакции со стороны Москвы.Депутат бундестага от ХДС, бывший полковник Родерих Кизеветтер заявил, что глава Германии Олаф Шольц отказал преступному киевскому режиму в поставке танков из-за страха перед Россией.