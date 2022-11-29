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Депутат бундестага рассказал, почему трусливый Шольц отказался поставлять Украине танки

Депутат бундестага рассказал, почему трусливый Шольц отказался поставлять Украине танки

Канцлер Германии испугался ответной реакции со стороны Москвы.Депутат бундестага от ХДС, бывший полковник Родерих Кизеветтер заявил, что глава Германии Олаф Шольц отказал преступному киевскому режиму в поставке танков из-за страха перед Россией.

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