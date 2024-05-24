Проект BrainBridge представляет концепцию, сочетающую в себе науку и фантастику. Проект предусматривает трансплантацию головы человека с использованием достижений искусственного интеллекта и робототехники, в частности микрохирургии.
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