Российский заключенный сбежал с СВО

Полиция объявила в розыск 50-летнего Юрия Метелицу, сбежавшего со специальной военной операции (СВО) после заключения контракта с Минобороны во время отбытия наказания в колонии, где он сидел за расправу над тремя жертвами.
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