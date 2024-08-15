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Политика как она есть

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Российский заключенный сбежал с СВО

Российский заключенный сбежал с СВО

Полиция объявила в розыск 50-летнего Юрия Метелицу, сбежавшего со специальной военной операции (СВО) после заключения контракта с Минобороны во время отбытия наказания в колонии, где он сидел за расправу над тремя жертвами.

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