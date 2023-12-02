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Зампостпреда при ООН Евстигнеева: Россия поставит Сомали 25 тыс. тонн зерна

Зампостпреда при ООН Евстигнеева: Россия поставит Сомали 25 тыс. тонн зерна

Российская Федерация до конца текущего года планирует поставить Сомали 25 тыс тонн зерна. Об этом на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций заявила заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева, передает РИА Новости.

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