Почти шесть миллиардов рублей потратят на ремонт дорог в Забайкальском крае

В Забайкальском крае планируется отремонтировать более 300 километров региональных дорог. На эти цели будет выделено около 5,8 миллиардов рублей, написал глава региона Александр Осипов в своём Telegram-канале.
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