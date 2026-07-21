Захарова: Сырского и Федорова уволили за те самые "успехи на поле боя"

t.me/Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 июля в своем телеграм-канале прокомментировала отставки экс-министра обороны Украины Михаила Федорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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