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Захарова: Сырского и Федорова уволили за те самые "успехи на поле боя"

Захарова: Сырского и Федорова уволили за те самые "успехи на поле боя"

t.me/Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 июля в своем телеграм-канале прокомментировала отставки экс-министра обороны Украины Михаила Федорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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