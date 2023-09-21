Саудовская Аравия почти полностью покрыта пустыней, но страна все равно покупает песок. Его завозят сюда каждый день
Продажа песка Саудовской Аравии может показаться странным выбором, по сравнению, например, с идеей экспортировать лед эскимосам.
Комментарии
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судя по цвету - песок кварцевый, именно он, просеянный на фракции в определённой пропорции используется для создания бетона М-1000, из которого в СССР делали стенки ракетных шахт .. за такой бетон давали Героя Соцтруда ..
Заботится власть Саудовской Аравии об уровне жизни своего народа.
Почему экспортирует? Что не так с местным песком? Неужели автору сложно попытаться разобраться ( интернет в помощь)?!
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