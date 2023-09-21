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Саудовская Аравия почти полностью покрыта пустыней, но страна все равно покупает песок. Его завозят сюда каждый день

Саудовская Аравия почти полностью покрыта пустыней, но страна все равно покупает песок. Его завозят сюда каждый день

Продажа песка Саудовской Аравии может показаться странным выбором, по сравнению, например, с идеей экспортировать лед эскимосам.

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Комментарии
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Максим Маркин
судя по цвету - песок кварцевый, именно он, просеянный на фракции в определённой пропорции используется для создания бетона М-1000, из которого в СССР делали стенки ракетных шахт .. за такой бетон давали Героя Соцтруда ..
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19 час.
Зинаида Антонцева
Заботится власть Саудовской Аравии об уровне жизни своего народа.
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16 час.
АС
Александр Субарин
Почему экспортирует? Что не так с местным песком? Неужели автору сложно попытаться разобраться ( интернет в помощь)?!
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5 час.

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