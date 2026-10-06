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Аргументы и Факты

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Путин: России нужны собственные источники накопления энергии для транспорта

Путин: России нужны собственные источники накопления энергии для транспорта

России необходимы собственные современные системы накопления энергии для развития электротранспорта и других перспективных направлений, заявил РФ президент Владимир Путин.

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