Взрыв в многоэтажке Краснодара: в одной из квартир выбило окна, поврежден припаркованный внизу автомобиль

Взрыв в многоэтажке Краснодара: в одной из квартир выбило окна, поврежден припаркованный внизу автомобильЖители микрорайона Губернский, что на улице Героя Яцкова, минувшей ночью услышали громкий хлопок.
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