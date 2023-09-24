Квартира, дом, дача

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9 советских лайфхаков, которые максимально актуальны и сегодня

9 советских лайфхаков, которые максимально актуальны и сегодня

Возврат к советским способам экономить деньги и ресурсы очевиден. Это требование времени, к которому нужно бы прислушаться каждому.

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Комментарии
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Marina Marina
А вы на каком языке читали статью? Написано же &quot;Аренда автомобилей&quot; и только потом каршеринг. И какие же слова, по-вашему, написаны на &quot;скотском языке&quot;?
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10 час.
Алексей Казаков
Вы вообще статью читали? имли только буковки освоили а слова не смогли?
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9 час.
елена куприянова
Имли
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6 час.

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