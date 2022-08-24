Тайная доктрина

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Над горной вершиной появился огромный плазменный шар

Над горной вершиной появился огромный плазменный шар

https://esoreiter   Над горной вершиной появился огромный плазменный шар Это неординарное событие на днях случилось в Словакии, когда огромный НЛО в виде плазменного шара завис над одной из самых величавых вершин Высоких Татр - Славковским Штитом.

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