❗️В посёлке Черноморское автомобилист сбил ребёнка По информации Госавтоинспекции Крыма, в момент ДТП пешеход 2016 года рождения перебегал проезжую часть.
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❗️В посёлке Черноморское автомобилист сбил ребёнка По информации Госавтоинспекции Крыма, в момент ДТП пешеход 2016 года рождения перебегал проезжую часть.