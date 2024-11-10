Офис Трампа отрекся от советника, призвавшего Киев отказаться от Крыма

Брайан Ланза, советник Дональда Трампа, который сделал заявление о том, что Украине следует оставить вопрос Крыма, не высказывался от имени Трампа или его администрации, сообщил анонимный источник, близкий к республиканцу, сообщает Reuters.
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