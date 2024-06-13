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Русская весна

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Россия и Китай укрепляют влияние в Африке, — Ставридис

Россия и Китай укрепляют влияние в Африке, — Ставридис

Россия и Китай укрепляют свое влияние в Африке, а США без четкой стратегии продолжат терять геополитическое преимущество на континенте, считает бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.

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