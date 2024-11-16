Steak Lovers
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Steak Lovers

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2 супа, которые можно есть хоть каждый день. Даже через месяц не надоедают

2 супа, которые можно есть хоть каждый день. Даже через месяц не надоедают

Два рецепта куриных супов, которые готовятся просто, но радуют необычным сочетанием вкусов. Первый суп с сырными галушками идеально подойдет и для сытного ужина, а второй — легкий сливочный суп с овощами и рисом, который готовится всего за 30 минут.

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