Телеканал "78" Кратная разница между этими двумя группами совершенно неудивительна, хотя она и производит впечатление.
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https://rutube.ru/video/a8ec2c0c21b444ba23381d0dc5a8e28f/?r=plwdВыступление Г.А.Зюганова на заседании ГД РФ (14.10.2026)RUTUBE