‼️‼️‼️Срочно‼️‼️‼️ Пропала Весна … вышла из дома и до сих пор не вернулась! Была одета во что-то зеленое и цветущeе))) особые приметы плюс 10−15 и БЕЗ СНЕГА.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
‼️‼️‼️Срочно‼️‼️‼️ Пропала Весна … вышла из дома и до сих пор не вернулась! Была одета во что-то зеленое и цветущeе))) особые приметы плюс 10−15 и БЕЗ СНЕГА.