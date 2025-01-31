Не стоит оспаривать сделку на 882 млн руб. за одно заседание и без позиции ответчика. Даже если была попытка вручения извещения о начале разбирательства

Позиция ВС РФ: Уведомление ответчика о начале спора является "неоднозначным", если (а) попытка вручения почтового отправления совершена в нерабочее время ответчика и (б) нет доказательств того, что почтальон опустил извещение в почтовый ящик ответчика.
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