Не стоит оспаривать сделку на 882 млн руб. за одно заседание и без позиции ответчика. Даже если была попытка вручения извещения о начале разбирательства

Позиция ВС РФ: Уведомление ответчика о начале спора является "неоднозначным", если (а) попытка вручения почтового отправления совершена в нерабочее время ответчика и (б) нет доказательств того, что почтальон опустил извещение в почтовый ящик ответчика.