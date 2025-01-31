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Свежие комментарии

  • Evgeniy LeV
    Пропиарился бородатый ...Священника РПЦ во...
  • Henry Stenton
    Привет от американских изобретателеЙ!«Укусы страшно бо...

Не стоит оспаривать сделку на 882 млн руб. за одно заседание и без позиции ответчика. Даже если была попытка вручения извещения о начале разбирательства

Позиция ВС РФ: Уведомление ответчика о начале спора является "неоднозначным", если (а) попытка вручения почтового отправления совершена в нерабочее время ответчика и (б) нет доказательств того, что почтальон опустил извещение в почтовый ящик ответчика.

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