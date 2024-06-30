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Не только о футболе

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Италия вылетела с Евро-2024, Германия в 1/4 финала, «Тампа» обменяла Сергачева в «Юту», титул Касаткиной и другие новости утра

Италия вылетела с Евро-2024, Германия в 1/4 финала, «Тампа» обменяла Сергачева в «Юту», титул Касаткиной и другие новости утра

1. Сборная Италии сенсационного уступила в 1/8 финала Евро-2024 команде Швейцарии (0:2), не показав ровным счетом ничего примечательного.

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Комментарии
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Максим Комаров
«Зенит» договорился с «Торино» по трансферу полузащитника Ивана Илича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В ближайшее время игрок должен пройти медосмотр.
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5 час.
Максим Комаров
Илич это хорошо. Высокий уровень.
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5 час.
КУАТ
С высокой долей вероятности.
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2 час.

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