Граждане США подали иск в суд на Иран, Сирию и Северную Корею за помощь ХАМАС

Более сотни граждан США подали в американский суд иск против Ирана, Сирии и КНДР, обвинив эти государства в оказании материальной поддержки палестинскому движению ХАМАС при атаке на Израиль 7 октября 2023 года.
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