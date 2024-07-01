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Граждане США подали иск в суд на Иран, Сирию и Северную Корею за помощь ХАМАС

Граждане США подали иск в суд на Иран, Сирию и Северную Корею за помощь ХАМАС

Более сотни граждан США подали в американский суд иск против Ирана, Сирии и КНДР, обвинив эти государства в оказании материальной поддержки палестинскому движению ХАМАС при атаке на Израиль 7 октября 2023 года.

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