Живёшь всю жизнь Сашкой, а потом - раз! И Николаич...

Пришёл ребёнок из школы и возмущается: Первый класс! Первый класс! Даже кофе не разносят! Если вы считаете себя нормальным мужиком, а все вокруг вам только и говорят о вашей нетрадиционной сексуальной ориентации, значит вы — судите футбольный матч.