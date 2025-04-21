В США выросла опасность сближений дронов с пассажирскими самолетами

Опасность столкновений пассажирских авиалайнеров с дронами около крупнейших аэропортов США достигла максимума за несколько лет, что связывают с массовым распространением квадрокоптеров, сообщает Associated Press, проанализировавшее базу данных по авиационной безопасности.
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