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Петербургский дневник

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Россия в 2024 году нарастила торговлю с пятью странами Евросоюза

Россия в 2024 году нарастила торговлю с пятью странами Евросоюза

Сильнее всего товарооборот вырос с Ирландией Россия в прошлом году нарастила торговлю с пятью государствами, входящими в состав Евросоюза, включая Францию и Ирландию, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.

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