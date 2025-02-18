Россия в 2024 году нарастила торговлю с пятью странами Евросоюза

Сильнее всего товарооборот вырос с Ирландией Россия в прошлом году нарастила торговлю с пятью государствами, входящими в состав Евросоюза, включая Францию и Ирландию, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
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