Гарсия перед боем с Хейни проиграл пари на $1,5 млн

Гарсия превысил лимит весовой категории на 3,2 фунта.Pr Scr youtube.com/@fighthub--> Поединок американцев Девина Хейни и Райана Гарсии за титул WBC в первом полусреднем весе чуть не сорвался из-за Гарсии, превысившего лимит весовой категории на 3,2 фунта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии