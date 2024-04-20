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Гарсия перед боем с Хейни проиграл пари на $1,5 млн

Гарсия перед боем с Хейни проиграл пари на $1,5 млн

Гарсия превысил лимит весовой категории на 3,2 фунта.Pr Scr youtube.com/@fighthub--> Поединок американцев Девина Хейни и Райана Гарсии за титул WBC в первом полусреднем весе чуть не сорвался из-за Гарсии, превысившего лимит весовой категории на 3,2 фунта.

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