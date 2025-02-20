В РАН предложили кормить кроликов водорослью Cladophora для лучшего роста

Специалисты Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма установили, что нитчатая зеленая водоросль Cladophora, добавленная в рацион кроликов, увеличивает прирост и повышает качество мяса, а также способствует улучшению физиологического состояния животных и усиливает их иммунитет.