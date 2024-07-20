Гладков проведет совещание по ограничению доступа в 14 населенных пунктов

БЕЛГОРОД, 20 июл — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, находясь на больничном, планирует провести в субботу совещание, на котором будет обсуждаться готовность к введению ограничений доступа в 14 населенных пунктов региона.
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