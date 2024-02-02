Обновленная аллея: в Миллерово активно реализуется нацпроект«Жилье и городская среда»

Сегодня буквально на глазах меняются населенные пункты по всей стране. Обновляются и появляются новые парки и скверы, во дворах строят современные спортивные и игровые площадки, открывают магазины, торговые центры, поликлиники, детские сады и школы, продолжается строительство нового жилья, реконструируются водопроводы и прочие инженерные коммуникации.