Блинкен рассказал, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

Пентагон выделит Киеву 500 миллионов долларов Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную военную помощь на 500 миллионов долларов, в новый пакет войдут снаряды для артиллерии и оборудование для защиты от биологических, химических и ядерных угроз, сообщил государственный секретарь Энтони Блинкен.