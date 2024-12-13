Блинкен рассказал, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

Пентагон выделит Киеву 500 миллионов долларов Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную военную помощь на 500 миллионов долларов, в новый пакет войдут снаряды для артиллерии и оборудование для защиты от биологических, химических и ядерных угроз, сообщил государственный секретарь Энтони Блинкен.
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