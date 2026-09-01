В румынской гостинице произошла вспышка пищевого отравления

Массовое пищевое отравление произошло в гостинице на черноморском курорте Сатурн в Румынии. Не менее шести постояльцев госпитализировали, еще 36 человек получают медицинскую помощь на месте, сообщил региональный инспекторат по чрезвычайным ситуациям «Добруджа».
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