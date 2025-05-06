Суворовцы в Бабушкинском состязались в интеллектуальной игре «Путь к Победе!»

Воспитанники шестого и первого учебных курсов Московского суворовского училища провели в гостиной финал интеллектуальной игры «Путь к Победе!», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, где принимали участие команды 5-7 классов, прошедшие отборочный тур.
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