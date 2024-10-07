На экс-замминистра обороны Тимура Иванова завели новое уголовное дело, сообщил RT его адвокат. Генерала обвиняют в хищении 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» и растрате при покупке паромов для Керченской переправы, уточнил Денис Балуев.
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