На экс-замминистра обороны Тимура Иванова завели новое уголовное дело, сообщил RT его адвокат. Генерала обвиняют в хищении 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» и растрате при покупке паромов для Керченской переправы, уточнил Денис Балуев.