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Ростех

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«Высокоточные комплексы» ищут инженеров будущего на фестивале «Хайтек. Юниоры»

«Высокоточные комплексы» ищут инженеров будущего на фестивале «Хайтек. Юниоры»

Фото: «Высокоточные комплексы» Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех уже во второй раз становится партнером Международного фестиваля научно-технического творчества детей и молодежи «Хайтек.

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