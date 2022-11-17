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Канцлер Германии Шольц вновь заявил, что нельзя допустить перерастания конфликта на Украине в прямое столкновение России и НАТО

Канцлер Германии Шольц вновь заявил, что нельзя допустить перерастания конфликта на Украине в прямое столкновение России и НАТО

Руководитель немецкого правительства Олаф Шольц вновь заявил, что нельзя допустить перерастания конфликта на Украине в прямое столкновение между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом.

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