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Зеленский в шоке от парада Победы. В Киеве срочно созывают "коалицию желающих"

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Предстоящий саммит лидеров "коалиции желающих" на Украине, анонсированный Владимиром Зеленским, проходит на фоне заявлений о его обеспокоенности парадом в Москве и стремлении ускорить отправку западных военных в зону конфликта.

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Eduard
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