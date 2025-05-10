Зеленский в шоке от парада Победы. В Киеве срочно созывают "коалицию желающих"

Предстоящий саммит лидеров "коалиции желающих" на Украине, анонсированный Владимиром Зеленским, проходит на фоне заявлений о его обеспокоенности парадом в Москве и стремлении ускорить отправку западных военных в зону конфликта.
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