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Борьбу за золото отменили из-за грязной воды в Сене: Олимпиада-2024, день 4. LIVE

Борьбу за золото отменили из-за грязной воды в Сене: Олимпиада-2024, день 4. LIVE

Борьбу за золото отменили из-за грязной воды в Сене: Олимпиада-2024, день 4. LIVE close 100% Вид на Эйфелеву башню с реки Сена, июнь 2024 года Pawel Kopczynski/Reuters На Олимпийских играх в Париже разыгрывается 12 комплектов наград.

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