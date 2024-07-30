Борьбу за золото отменили из-за грязной воды в Сене: Олимпиада-2024, день 4. LIVE close 100% Вид на Эйфелеву башню с реки Сена, июнь 2024 года Pawel Kopczynski/Reuters На Олимпийских играх в Париже разыгрывается 12 комплектов наград.