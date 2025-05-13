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Петербургский дневник

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Эксперт Милославкая сообщила, как будет развиваться общественный транспорт в РФ

Эксперт Милославкая сообщила, как будет развиваться общественный транспорт в РФ

Эта сфера получает господдержку Благодаря господдержке в ближайшие 10-15 лет можно ожидать увеличение доли экологичного транспорта и внедрение интеллектуальных систем управления движением, сказала радио Sputnik автоэксперт Юлия Милославская.

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